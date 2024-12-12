اعتقال "إرهابيين" اثنين وضبط أسلحة وأعتدة في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الجارية لتعزيز والاستقرار والحفاظ على المنجز الامني المتحقق، وبجهود استخبارية مميزة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا في الفرقتين (المشاة السادسة، الالية شرطة اتحادية) والاجهزة الملحقة بهما، من القاء القبض على ارهابيين اثنين ينتميان الى عصابات الارهابية".

وأضاف البيان "جاء ذلك خلال التفتيش الدقيق والمتابعة الحثيثة وتفعيل حاسبات المطلوبين للقضاء في (تل طاسة/المشاهدة، سيطرة بغداد-بابل) شمال وجنوب العاصمة"، الى "ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير مرخصة خلال الشروع بعمليات بحث وتفتيش مناطقي ضمن (عرب جنوب) بجانب الكرخ".