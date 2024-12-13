أضرار مدفعية وطائرات تطال "سد تشرين" بسوريا.. هل يهدد انهياره بابتلاع العراق؟

وحذر المرصد السوري لحقوق الانسان وكذلك الذاتية الكردية من انهيار سد تشرين، وذلك بسبب تعرضه لقصف مدفعي من العناصر المسلحة المدعومة من تركيا وكذلك الطائرات التركية، فيما خرج عن الخدمة حيث يعمل فيه حاليا 6 اشخاص فقط من اصل 270 موظفا كانوا يديرونه.وبدأت التحذيرات من إمكانية انهيار وغرق المناطق بعده، وما اذا من الممكن ان يتاثر من ذلك.والسد تم افتتاحه عام 1999، وتبلغ مياه بحريته 1.9 مليار متر مكعب، واذا ما انهار فمن المؤكد انه سيؤدي لغرق المناطق القريبة منه، لكن كمية المياه البالغة 1.9 مليار متر مكعب، وبعد عن حدود وتحديدا بمسافة تفوق الـ400 كيلومتر، تجعل من المستبعد ان يتأثر او يغرق منه.فعلى سبيل المثال، فأن سد الموصل الواقع داخل يبلغ خزينه اكثر من 7 مليار متر مكعب أي حوالي 3 اضعاف سد تشرين، لكن في أسوأ التقديرات كانت تشير المعلومات الى انه اذا انهار سد الموصل سيؤدي الى غرق الموصل وصلاح الدين ومقتل 1.5 مليون شخص ربما.لكن مع المسافة البعيدة جدًا بين سد تشرين وبين وكذلك كمية مياهه التي تعادل حوالي 30% فقط من مياه سد الموصل، يجعل إمكانية تهديده للعراق ضعيفة جدًا.