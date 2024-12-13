إطلاق النار داخل فوج طوارئ الانبار (فيديو).. ماذا يحصل؟

وتداول الناشطون التواصل الاجتماعي فيديو يوضع المشاجرة بين قوتين أمنيتين في بعد رفض منتسبي فوج طوارئ الانبار الثالث في الگرمة امر تحويلهم الى دورة قوات خاصة ضمن لواء المهمات الخاصة بعد ثلاث دورات تدريبية وتحويلهم من صنف لأخر".وأشاروا الى ان "ذلك جاء بعد وصول قوة من الى الفوج لمحاولة تحوليهم الى ان اطلاق النار حصل بالهواء بعد رفضهم الذهاب تنفيذ القرار".