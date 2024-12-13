اثناء لقاء الاعرجي.. السوداني يتحدث هاتفياً مع شيوخ ووجهاء اليوسفية

ونشر المكتب الاعلامي لمستشار القومي قاسم الاعرجي، مقطعا مصورا فيه مكالمة من رئيس الوزراء، الى شيوخ ووجهاء اليوسفية.وقال السوداني خلال الاتصال، ان "التحديات التي تحصل في المنطقة استطعنا ان نجنب بلدنا منها والابتعاد عن شرور هذه الحروب والصراعات وسوف نستمر باكمال هذه المسيرة".واضاف: "نتمنى الحفاظ على هذه الوحدة والاخوة والتكاتف لقطع الطريق امام كل من يريد ايداء البلد او ارجاعه الى المربع من فوضى وفتنة طائفية وحديث لا يعبر عن الاصلاح".وتابع: "نثق تماماً ان الشيوخ ستتصدى الى كل هذه التحديات متمنين النوفيق الى الجميع".من جانبه، اكد الاعرجي، ان "احداث المنطقة متسارعة فلابد ان نعزز والاستقرار داخلياً وهذه التجمعات هي خير مثال لنرسل الرسائل الطيبة وايجابية باننا شعب حي متماسك يدافع عن ثقافاته واصوله ومعتقداته".واشار الاعرجي، الى ان "وزارة الداخلية والاحهزة الامنية وقوات الحدود منتشرة ونحتاج الى تعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز اللحمة الوطنية لكي لا نعطي اي فرصة او مجال للغريب بان يعبث بعلاقاتنا كون العراق مكون من هذا التنوع الطيب من قوميات واقليات ومذاهب واديان".