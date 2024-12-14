تنويه عن انفجار قرب مطار بغداد

نيوز – امني

نوهت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، انها قامت بتفجير مسيطر عليه قرب مطار الدولي.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "مركز للدعم الدبلوماسي للسفارة الاميركية في مطار بغداد، نفذ اليوم تفجيرا مسيطرا عليه على بعد (600) م تقريبا غرب (33) يسار".

وأضاف ان "التفجير تم في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم".