الرصاص يتطاير.. شجار على قطعة أرض في بغداد

وقال لـ نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص تم فيها استخدام السلاح وإطلاق في ضمن منطقة الامين شرق العاصمة".وأضاف، أن "المشاجرة وقعت بسبب خلاف على قطعة ارض"، مشيراً إلى أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وسيطرت على الوضع".