غداً.. تفجير مخلفات "تحت السيطرة" في البصرة

وقالت قيادة العمليات في بيان، "سيتم تفجير واتلاف بعض المخلفات الحربية (تحت السيطرة) من قبل سرية قيادة عمليات في منطقة حقول مجنون غداً الأحد".

وحدد البيان وقت التفجير من "الساعة 7 الى الساعة الـ 10 صباحاً".