القبض على "داعشي" هارب في بغداد

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية وبجهد استخباري مميز لملاحقة ماتبقى من العناصر الإرهابية "المنهزمة"، تمكنت قوة من فرقة المشاة "السابعة عشر" بالاشتراك مع عناصر من مديرية السيطرات بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب "هارب" ينتمي الى عصابات الارهابية "الخائبة" (داعشي) بعد محاولة دخوله عبر سيطرة "الصمود/بزيبز" جنوب غرب .وأضاف البيان انه تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقه.