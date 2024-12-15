ضبط أسلحة ومواد متفجرة في الرطبة

وقالت القيادة في بيان، "في عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذ الأبطال في من خلال فوج مكافحة ارهاب واجبا في إطار الحملات التفتيشية لمضافات وكهوف استخدمت من قبل عصابات الإرهابية في صحراء شمالي الرطبة بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان "عثر الشجعان في على (عجلتين متروكتين ودراجة نارية و5 عبوات ناسفة وقاذفة RBG7 مع 3 صواريخ قاذفة و4 مساطر تفجير و8 صواعق تفجير) فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة"، الى "التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعتمدة".