إغلاق نادٍ و4 مخازن لبيع المشروبات الكحولية المخالفة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن الخطط الأمنية المرسومة لتعزيز والاستقرار وبهدف متابعة وتفتيش مخازن بيع المشروبات الكحولية المخالفة لشروط وضوابط دائرة السياحي، تواصل قطعاتنا الأمنية متمثلة بقوة من (الفرقة الأولى شرطة اتحادية) بالاشتراك مع مفارز من (الأمن السياحي، الاستخبارات، المحلية) عملياتها بتدقيق المحال والمخازن غير الأصولية ضمن قاطع مسؤولية الفرقة في منطقة الكرادة".وأضافت القيادة، أن "القطعات أغلقت نادٍ وأربعة مخازن لبيع المشروبات الكحولية مخالفة للضوابط والشروط".