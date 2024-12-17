اعتقال المتهم بكتابة عبارات "داعش" على الجدران في الأنبار

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "بعد المتابعة والتدقيق من قبل جهاز المخابرات ومكافحة إجرام الأنبار، تم إلقاء القبض على صاحب العبارة المكتوبة والتابعة لتنظيم الارهابي على جدران منازل المواطنين ليلة امس في حي النسور بمحافظة الأنبار".وأضاف المصدر، أن "الاجهزة مازالت تبحث عن المتورطين الآخرين في الحادث".وتداولت عدة وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا توضح قيام مجهولين بكتابة عبارات موالية لتنظيم ليلة أمس الاثنين 16 كانون 2024 على جدران المنازل في منطقة النسور في محافظة الانبار.