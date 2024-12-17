بالفيديو: مطالبات بتكثيف الجهد الاستخباري لحفظ امن الحدود‎

وعلى الصعيد الداخلي يشير كثيرون الى أهمية خلق صف موحد في اتخاذ القرار، إذ أن حالة الارباك التي تشهدها المنطقة لا تتحمل مزيدا من الصراعات والانشقاقات التي تخلق ثغرات تدخل البلاد بازمات يصعب حلها.والى جانب ما اتخذ من اجراءات أمنية لتأمين الحدود العراقية المشتركة مع الجارة السورية، يؤكد كثيرون اهمية تكثيف التحركات لحماية المصالح العراقية في المنطقة، الى جانب السعي للحفاظ الى حالة الاستقرار التي يعيشها .