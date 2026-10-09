جثة وعظام مجهولة داخل خزان ماء.. تفاصيل حادثين في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية عثرت على بقايا عظام مجهولة داخل خزان ماء في جملون متروك ضمن منطقة جرف النداف بشارع الكرينات في العاصمة ".واضاف انه "تم رفع العظام ونقلها الى الطب العدلي لتحديد نوعها وفق إجراءات اصولية".كما ذكر المصدر ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية داخل دار قديم متروكوعليها اثار اطلاق نار في الراس بالقرب من الشركة الصينية ضمن ناحية الوحدة".وبينت انه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".