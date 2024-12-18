ضبط زوارق "غير مرخصة" واعتقال 10 بحوادث مختلفة.. صولة امنية في الرصافة "وأكتاف دجلة"

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القاء القبض على شخصين لقيامهم بسرقة دراجة نارية من احد محلات بيع الدراجات النارية ضمن منطقة راغبة خاتون".فضلا عن ذلك، اكدت القيادة "القبض على أطراف مشاجرة ضمن منطقة فلسطين وضبط بحوزتهم سلاح نوع مسدس من قبل مفارز فوج طوارئ الرصافة السادس".وأضافت انه "تم القبض على شخصين لقيامهم بطعن احد المواطنين باله حادة اثر نشوب مشاجرة ضمن قاطع المسؤولية من قبل مفارز قسم ومركز شرطة الزوراء".وفي حادث اخر تم القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (٢٩٥) من قبل مفارز فوج طوارئ الرصافة الثالث وبالتعاون مع الأخرى، بالإضافة الى القبض على شخص وضبط بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال ضمن منطقة الزعفرانية الزراعي من قبل دوريات نجدة الزعفرانية مفارز قسم شرطة الزعفرانية.كما شهدت حادثة أخرى القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤٠٦) ضمن منطقة الزعفرانية من قبل دوريات نجدة الزعفرانية مفارز قسم شرطة الزعفرانية.الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات ضبط 6 زوارق غير مرخصة واعتقال 3 من أصحابها خلال عملية امنية في الطارمية ومناطق اكتاف نهر دجلة.وقالت قيادة العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات شرعت بتنفيذ عملية أمنية استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ضمن مناطق شمال (الطارمية) واكتاف نهر دجلة (والجزرات الوسطية)".وأشارت الى "تمكن قطعات فرقة المشاة السادسة خلالها ضبط ستة "زوارق" غير مرخصة وإلقاء القبض على ثلاثة من أصحابها"، مؤكدة ان "قطعاتنا الأمنية مستمرة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز والاستقرار وفرض سلطة القانون للحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة".