حادث مروري يصيب 10 طالبات ومدرّسة في كربلاء

وقال مراسل نيوز، إن حادثا مروريا وقع بين سيارتين إحداهما تحمل مجموعة من الطالبات في قضاء التابع لمحافظة كربلاء، ما أدى الى إصابة 10 منهن بجروح وكسور متفاوتة.وأضاف المراسل، أن مدرّسة كانت برفقة الطالبات تعرضت لإصابة بليغة، الى جميع المصابات تم نقلهن الى المستشفى لتلقي العلاج.