عصر اليوم.. صافرات الانذار تدوي قرب مطار بغداد

وقال لـ نيوز، إنه "سوف تنطلق صافرات الانذار المبكر في مركز للدعم الدبلوماسي (بالقرب من مطار الدولي) عصر اليوم (الساعة 1630) لغرض الفحص التجريبي".وأضاف، أنه "سوف يستغرق الفحص (30-45) دقيقة".