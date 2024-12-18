وقال الحشد في بيان، "تمكنت للأمن والانضباط/ مديرية التحقيقات والأمن الوقائي من اعتقال عنصر إرهابي في محافظة نينوى ويحمل كُنية (ابو خطاب) ويحمل رقما إحصائيا ينتمي الى (كتيبة القناصين) في ما يسمى ولاية نينوى".

وأضاف البيان "جاء ذلك بعد جهد فني كبير ومتابعة دؤوبة أجراها فريق متخصص من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في للأمن والانضباط في هيئة الحشد وبعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص".