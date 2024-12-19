عمليات بغداد تخرج من جنوب بغداد بإرهابي ومتهمين اثنين بزراعة الأعضاء و9 آخرين

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية "المنهزمة" والخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت قطعات الفرقتين (المشاة السابعة عشر، الالية شرطة اتحادية) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على 11 متهما وفق مواد قانونية مختلفة".وأوضحت أن "من بين المتهمين مطلوب وفق المادة ٤/١ إرهاب بعد رصد مكان تواجده ومتابعة تحركاته في منطقة "الختيمية"، فضلا عن اثنين اخرين وفق المادة/١٨ (زراعة الاعضاء البشرية) وذلك ضمن مناطق (الدورة/حي الصحة، الكيلو ١٨، بئر الحمام) جنوبي العاصمة".وأكدت "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".