مفرزة امنية تقتل شابا في "حي طارق" بذريعة الاشتباه.. فيديو

بسلاح .. مفرزة امنية تقتل شابا في منطقة "حي طارق" برصاصة اخترقت ظهره.

اقدمت مفرزة امنية على قتل شاب في منطقة "حي طارق" اطراف العاصمة، الاسباب يعزوها ذوو للقتل الخطأ من قبل المفرزة التي كانت ترابط هناك.. مناشدة وتفاصيل القصة في هذا التقرير من .