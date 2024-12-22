العثور على جثة منتسب ملقاة في بحيرة ضمن مطار بغداد والأمن يبدأ التحقيق

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "أثناء واجب إحدى القوى الأمنية عثرت اليوم على جثة داخل بحيرة النصر ضمن مطار الدولي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "الجثة تبين انها تعود الى شخص يعمل منتسبا في ضمن الرد السريع ببغداد"، الى "انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".