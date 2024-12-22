وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "فرق مكافحة الإجرام في تمكنت من القبض على متهم لقيامه بالاحتيال على النساء عبر تقليد صوت امرأة واستدراج ضحاياه من خلال صفحات وهمية التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها عمل الاستخارة".وأضافت المديرية، "وبعد تلقي مناشدات عدة من الضحايا، شكلت المديرية فريق عمل متخصص لمتابعة القضية. وبفضل جهود استثنائية والاستعانة بالجهد الفني، تم الكشف عن هوية المتهم والقبض عليه في محافظة ذي قار، حيث تمت إحالته إلى لينال جزاءه العادل".