القبض على "أبو فروة" في ذي قار (فيديو)

وقال في حديث لـ نيوز، ان "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على سارق منافذ "الكي كارت" وسط الشيوخ بمحافظة والمعروف بـ "أبو فروة".وأضاف ان "السارق استغل للتنكر والتجوال بفروة ليخفي معالم جسمه ووجهه"، موضحا ان "عملية القبض تمت خلال 24 ساعة بعد تنفيذ جريمته.