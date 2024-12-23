العثور على جثة "قبطان سوري" في سفينة افريقية بأحد موانئ العراق



يوم ٢٢/ ١٢ / ٢٠٢٤ وفاة المدعو

عبد القادر عثمان

تولد ١٩٦٤ يعمل كابتن بحري في باخرة افريقية اسم الباخره التي كانت راسيه في ميناء ام قصر

اسم والدته لمياء الجنسيه

سبب الوفاة ( غير معروف) تم ارسال الجثة الى الطبابة العدلية لمعرفة اسباب الوفاه الحقيقية

اجراءات قسم شرطة المواني مركز شرطة ميناء ام قصر ضمن قاطع مسؤولية قيادة القوه البحرية