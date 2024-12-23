حصيلة 4 أشهر فقط.. استعراض أكثر من الف قطعة سلاح جمعت من الكرخ لوحدها (صور)

وحضر مراسل الى المعرض الذي اقامته شرطة الكرخ، لقطع السلاح المضبوطة والتي ضمت قاذفات ار بي جي فضلا عن سلاح الـ "بي كي سي" ومئات الأسلحة المتنوعة من بنادق الكلاشينكوف والبرنو والمسدسات وغيرها.وقال المراسل ان أكثر من الف قطعة سلاح عرضتها شرطة وقالت انها قامت بمصادرتها خلال فترة 4 اشهر فقط في مناطق متفرقة من جانب في .