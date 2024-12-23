اعتقال كاتب عبارات "داعش" على مدرسة في الزعفرانية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده (كتابة عبارات تمجد بعصابات الارهابية داخل مدرسة في الزعفرانية)".وأضافت القيادة، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية وبوقت قياسي تم القاء القبض على الفاعل، والتفاصيل لاحقاً".