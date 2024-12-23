في بيجي.. استشهاد وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باستشهاد وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في قضاء بيجي بمحافظة الدين.

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "ضمن قاطع بيجي انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم اثناء حرث الارض وايصال التيار الكهربائي لارض زراعية بين مركز قضاء بيجي وناحية الصينية". وأضاف أن "الانفجار اسفر عن استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح".