ما الهدف من انتشار ظاهرة خط عبارات داعش بالعراق؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:30 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سياحة كردستان تتوقع استقبال 200 ألف زائر خلال رأس السنة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-510607-638705702047633151.jpeg
ما الهدف من انتشار ظاهرة خط عبارات داعش بالعراق؟
أمن
2024-12-23 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,333 مشاهدة
السومرية
نيوز – امني
بعد أيام من رفع علم تنظيم
داعش
في إحدى قرى محافظة كركوك شمال بغداد، رصدت القوات الأمنية الاثنين في
بغداد
عبارات تمجد تنظيم
داعش
الإرهابي على جدران إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي
العاصمة
العراقية
بغداد
.
ووفقاً لمصدر أمني، فقد وصلت قوة أمنية فور اكتشاف العبارات إلى موقع الحادث، حيث قامت بمسحها على الفور من الجدران، كما شرعت في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة في محاولة للتعرف على هوية الفاعلين.
وأضاف
المصدر
أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المنطقة.
وكانت القوات الأمنية قد طوّقت يوم
الجمعة
الماضي قرية خالد في داقوق جنوب كركوك بعد العثور على علم تنظيم
داعش
مرفوعاً على بوابة إحدى المدارس.
وباشرت القوات عملية تفتيش واسعة للبحث عن المتورطين.
وفيما قلل خبير أمني متخصص من أهمية مثل هذه الأفعال، اتخذت السلطات العراقية المزيد من التدابير الاحترازية لتعزيز
الأمن
على الحدود العراقية - السورية.
وتشمل هذه التدابير تقوية الحواجز الحدودية عبر الأسلاك الشائكة، ونقاط المراقبة المزودة بالرادارات، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية.
وذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف للشرق الأوسط، إن "الوضع الحالي لتنظيم
داعش
في سوريا بعد سقوط الأسد لا يزال مقلقاً لأسباب عدة، أبرزها المخاوف من إطلاق سراح أكثر من 8000 قيادي من عناصره عبر ما يسميه بهدم الأسوار، إلى جانب احتمالات اقتحامه سجوناً تابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية - قسد) رغم أن هذه السجون منيعة ومحمية أميركياً".
وبخصوص رفع علم
داعش
أو الكتابة على الجدران، أوضح أبو رغيف: "هذه الأفعال لا تثير القلق؛ إذ تبقى مجرد سلوك فردي من أشخاص تم القبض عليهم، وانتهى الأمر عند هذا الحد؛ لأن هناك محاولات للترويج بطريقة لم تعد تقلق الأجهزة الأمنية ولا حتى المواطنين العراقيين".
وقال فؤاد حسين إن "داعش يعيد تنظيم صفوفه، حيث تمكن من الاستيلاء على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه مخازن أسلحته، مما سمح له بتوسيع سيطرته على مناطق إضافية".
وحذر من "خطورة فرار عناصر (داعش) من السجون، وتدهور الأوضاع في معسكر الهول، وانعكاسات ذلك على
الأمن
في سوريا والعراق".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، خلال زيارته إلى
بغداد
ولقائه كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام بلاده بمحاربة
داعش
ضمن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التنظيم.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تقرير امريكي بشأن داعش يلمح لبقاء قواته.. ما هي واجهة التنظيم المقبلة؟
00:52 | 2024-10-12
اعتقال كاتب عبارات "داعش" على مدرسة في الزعفرانية
05:48 | 2024-12-23
بعد الانبار وكركوك.. ظهور عبارات "داعش" على جدران بغداد (صور)
03:42 | 2024-12-23
أحدهم ناقل رئيسي للأسلحة.. القبض على عناصر من "داعش" في كركوك
12:08 | 2024-12-20
داعش
تنظيم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
استعدوا للبرد.. موجة قطبية تخترق أجواء العراق في هذا الموعد
أخبار الطقس
37.45%
13:40 | 2024-12-22
استعدوا للبرد.. موجة قطبية تخترق أجواء العراق في هذا الموعد
13:40 | 2024-12-22
مباراة العراق واليمن في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
رياضة
24.63%
05:55 | 2024-12-22
مباراة العراق واليمن في "خليجي 26".. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
05:55 | 2024-12-22
بعد ايام من الجدل.. الشيخ الخزعلي يظهر في كربلاء (فيديو)
سياسة
22.24%
03:44 | 2024-12-23
بعد ايام من الجدل.. الشيخ الخزعلي يظهر في كربلاء (فيديو)
03:44 | 2024-12-23
لجميع المواطنين: ترقبوا حدثاً مهماً
علم وعالم
15.69%
09:04 | 2024-12-22
لجميع المواطنين: ترقبوا حدثاً مهماً
09:04 | 2024-12-22
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
23-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-23
العراق في دقيقة
23-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-23
Morning Live
اللقب المنتظر.. ما توقعات العراقيين في خليجي 26؟ - حلقة ١٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-23
Morning Live
اللقب المنتظر.. ما توقعات العراقيين في خليجي 26؟ - حلقة ١٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-23
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٧٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-23
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٧٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-23
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
من الأخير
الفصائل.. من عبور الحدود الى معركة الوجود - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-22
من الأخير
الفصائل.. من عبور الحدود الى معركة الوجود - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
استديو Noon
موضوع كل مستمع 22-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-22
استديو Noon
موضوع كل مستمع 22-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-22
طل الصباح
22-12-2024 سيرة جمال سليمان - يمنى لو يسرى | 2024
00:30 | 2024-12-22
طل الصباح
22-12-2024 سيرة جمال سليمان - يمنى لو يسرى | 2024
00:30 | 2024-12-22
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
23-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-23
العراق في دقيقة
23-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-23
Morning Live
اللقب المنتظر.. ما توقعات العراقيين في خليجي 26؟ - حلقة ١٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-23
Morning Live
اللقب المنتظر.. ما توقعات العراقيين في خليجي 26؟ - حلقة ١٨٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-23
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٧٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-23
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٧٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-23
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
خط أحمر
سرقة حقائب النساء في ذي قار - الحلقة ٢٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-12-22
من الأخير
الفصائل.. من عبور الحدود الى معركة الوجود - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-22
من الأخير
الفصائل.. من عبور الحدود الى معركة الوجود - حلقة ٥٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
استديو Noon
موضوع كل مستمع 22-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-22
استديو Noon
موضوع كل مستمع 22-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-22
طل الصباح
22-12-2024 سيرة جمال سليمان - يمنى لو يسرى | 2024
00:30 | 2024-12-22
طل الصباح
22-12-2024 سيرة جمال سليمان - يمنى لو يسرى | 2024
00:30 | 2024-12-22
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
اخترنا لك
في بيجي.. استشهاد وإصابة ستة أشخاص بانفجار عبوة
11:50 | 2024-12-23
خالف أصحابها الشروط.. مخازن مشروبات كحولية ببغداد تغلق باللحام (صور)
10:19 | 2024-12-23
استغلت المواطنين للتقديم على سلف مالية.. تفكيك شبكة احتيال في النجف
09:37 | 2024-12-23
السوداني يؤكد: العراق يحتاج لتنويع مصادر التسليح
07:27 | 2024-12-23
اعتقال كاتب عبارات "داعش" على مدرسة في الزعفرانية
05:48 | 2024-12-23
الكشف عن تفاصيل حادث وفاة كابتن بحري سوري بأحد موانئ البصرة
05:24 | 2024-12-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.