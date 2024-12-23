ما الهدف من انتشار ظاهرة خط عبارات داعش بالعراق؟

نيوز – امني

بعد أيام من رفع علم تنظيم في إحدى قرى محافظة كركوك شمال بغداد، رصدت القوات الأمنية الاثنين في عبارات تمجد تنظيم الإرهابي على جدران إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العراقية .

ووفقاً لمصدر أمني، فقد وصلت قوة أمنية فور اكتشاف العبارات إلى موقع الحادث، حيث قامت بمسحها على الفور من الجدران، كما شرعت في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة في محاولة للتعرف على هوية الفاعلين.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المنطقة.

وكانت القوات الأمنية قد طوّقت يوم الماضي قرية خالد في داقوق جنوب كركوك بعد العثور على علم تنظيم مرفوعاً على بوابة إحدى المدارس.

وباشرت القوات عملية تفتيش واسعة للبحث عن المتورطين.

وفيما قلل خبير أمني متخصص من أهمية مثل هذه الأفعال، اتخذت السلطات العراقية المزيد من التدابير الاحترازية لتعزيز على الحدود العراقية - السورية.

وتشمل هذه التدابير تقوية الحواجز الحدودية عبر الأسلاك الشائكة، ونقاط المراقبة المزودة بالرادارات، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية.

وذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف للشرق الأوسط، إن "الوضع الحالي لتنظيم في سوريا بعد سقوط الأسد لا يزال مقلقاً لأسباب عدة، أبرزها المخاوف من إطلاق سراح أكثر من 8000 قيادي من عناصره عبر ما يسميه بهدم الأسوار، إلى جانب احتمالات اقتحامه سجوناً تابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية - قسد) رغم أن هذه السجون منيعة ومحمية أميركياً".

وبخصوص رفع علم أو الكتابة على الجدران، أوضح أبو رغيف: "هذه الأفعال لا تثير القلق؛ إذ تبقى مجرد سلوك فردي من أشخاص تم القبض عليهم، وانتهى الأمر عند هذا الحد؛ لأن هناك محاولات للترويج بطريقة لم تعد تقلق الأجهزة الأمنية ولا حتى المواطنين العراقيين".

وقال فؤاد حسين إن "داعش يعيد تنظيم صفوفه، حيث تمكن من الاستيلاء على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه مخازن أسلحته، مما سمح له بتوسيع سيطرته على مناطق إضافية".

وحذر من "خطورة فرار عناصر (داعش) من السجون، وتدهور الأوضاع في معسكر الهول، وانعكاسات ذلك على في سوريا والعراق".

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، خلال زيارته إلى ولقائه كبار المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام بلاده بمحاربة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التنظيم.