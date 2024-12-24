في البصرة.. إحباط ادخال مخدرات الى حقل مجنون النفطي

نيوز – امني

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط ادخال مخدرات الى حقل مجنون النفطي.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام (ظافر نظمي جمال) تمكنت قوة تابعة إلى التاسع من القبض على متهم يحمل موادا وعقاقير طبية مخدرة حاول الدخول بها الى حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لعرضه على المختص لينال جزاءه العادل".