للتخلص من ديونه.. شخص يطلق النار على سيارته ويصيب نفسه في البصرة

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان شخصاً أطلق على السيارة التي يقودها بمسدس من خلف الباب، ليصيب قدمه اليسرى، وبعدها تحدث عن تعرضه للتسليب على طريق شلامجة - شط وسرقة مبلغ يقدر بالملايين من قبل مجهولين.لكن تحقيقات كشفت ان الشخص مطلوب أموال وحاول ان يوهم الناس بانه تعرض إلى هذا الحادث، بحسب .