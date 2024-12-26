بيان رسمي يكشف نتائج عملية تخص المخدرات في بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، الخميس، عن اعتقال عدد من المطلوبين بعملية أمنية جنوب .

وقالت المديرية في بيان، إنها "نفذت ومن خلال فريق عمل مختص من مديرية مخدرات الكرخ برئاسة مديرها وبإسناد الفوج التكتيكي وبالتنسيق والاشتراك مع القطعات الماسكة للأرض امنية كبرى لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط مبارز جرمية".

وأشار البيان الى "قيام أحد المتورطين بجريمة المخدرات بالانتحار من خلال إطلاق على نفسه بعد فشل بمحاولة الهروب نتيجة تضييق الخناق عليه ومحاصرته وتطويق المنطقة بالكامل"، مشددة على اتخاذ "كافة القانونية بحق المتورطين بتلك الجرائم".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الخميس، بانتحار "مطلوب" بتهمة المخدرات ضمن الحملة المستمرة في قضاء المحمودية.