شاهد.. لحظة القبض على تجار مخدرات في بغداد

نيوز – امني

اعلن جهاز الوطني، اليوم الجمعة، عن القبض على تجار مخدرات في بحوزتهم 16 كغم من الماريجوانا.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارزنا نفذت واجباً نوعياً أسفر عن الإطاحة بتاجر مخدرات في وبحوزته (16) كغم من مادة الماريجوانا فضلاً عن (1) كغم من مواد مخدرة أخرى". وأضاف ان "ذلك جاء استكمالاً لدور جهاز الوطني في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات".

