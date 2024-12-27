إصابة فتاة عبثت بسلاح والدها والقبض شخص عربي الجنسية مشتبه به في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، انه "اصابت فتاة تولد ٢٠٠٤ اثناء عبثها بسلاح والدها الذي يعمل منتسب في وزارة الداخلية ضمن حي الرسول بقضاء الطارمية شمالي بغداد".وأضاف: "تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج ".وفي سياق متصل أكد انه تم "القبض على احد الاشخاص المشتبه بهم (سوري الجنسية) دخل الى سنة ٢٠٢٣ويعمل ضمن ابراج العبسليفي الكاظمية".وأشار الى ان "عملية القبض تمت اثناء قيامه بتصليح هاتفه حيث لاحظ صاحب للمحل بوجود صورة على تنظيم خلفية لجهازه وقام بابلاغ للقوات والتي بدورها تمكنت من اعتقاله قي الكاظمية".