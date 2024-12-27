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إصابة فتاة عبثت بسلاح والدها والقبض شخص عربي الجنسية مشتبه به في بغداد
أمن
2024-12-27 | 14:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,260 مشاهدة
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بإصابة فتاة عبثت بسلاح والدها والقبض على مشتبه به سوري الجنسية في
بغداد
.
وقال
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، انه "اصابت فتاة تولد ٢٠٠٤ اثناء عبثها بسلاح والدها الذي يعمل منتسب في وزارة الداخلية ضمن حي الرسول بقضاء الطارمية شمالي بغداد".
وأضاف: "تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج ".
وفي سياق متصل أكد
المصدر
انه تم "القبض على احد الاشخاص المشتبه بهم (سوري الجنسية) دخل الى
العراق
سنة ٢٠٢٣ويعمل ضمن ابراج العبسليفي
مدينة
الكاظمية".
وأشار
المصدر
الى ان "عملية القبض تمت اثناء قيامه بتصليح هاتفه حيث لاحظ صاحب للمحل بوجود صورة على تنظيم
داعش
خلفية لجهازه وقام بابلاغ للقوات
الامنية
والتي بدورها تمكنت من اعتقاله قي
مدينة
الكاظمية".
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