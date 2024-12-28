المصنّعون والمتاجرون أكثر من المتعاطين.. ارقام عن معتقلي المخدرات في العراق خلال 2024

وبحسب بيانات نشرتها الداخلية وتابعتها وحللتها نيوز، فإن الكميات المضبوطة من خلال 2024 بلغت اكثر من 6 أطنان، فيما بلغ عدد المعتقلين الإجمالي 14 الفا و438 معتقلا.وتوزع المعتقلون وفق مواد قانونية مختلفة، حيث بلغ عدد المعتقلين وفق المادة 27 بلغ 512 معتقلا، أي ما يعادل 3.5% من اجمالي المعتقلين، وتتعلق هذه المادة بزراعة وتصنيع واستيراد وتصدير المواد المخدرة.كما بلغ عدد المعتقلين وفق المادة 28، حوالي 7 الاف و271 معتقلا، ويشكلون 50% من المعتقلين، وتتعلق المادة بحيازة المواد المخدرة لغرض البيع والشراء وتشجيع الاخرين على التعاطي.فيما بلغ عدد المعتقلين بالمادة 32، بلغ 6 الاف و362 معتقلا، يشكلون 44% فقط من اجمالي المعتقلين، وتتعلق هذه المادة بالحيازة لغرض التعاطي الشخصي فقط.اما عدد المحكومين الكلي فبلغ 8930 محكومًا، يشكلون 62% من اجمالي المعتقلين، وتضمنت الاحكام 144 حالة اعدام، و434 سجن مؤبد.