"قنبلة موقوتة" على الحدود.. العراق يشدد إجراءاته الأمنية‎

السوداني صرح بأن اي خلل في سجون سوريا سيدفع لمواجهة الإرهاب، وهو ما تم تفسيره بأنه إشارة واضحة لامكانية التدخل العسكري، او شن ضربات على الدواعش داخل الأراضي السورية في حال تم تهريبهم، حيث ان الخطر المحيط بسجون قسد التي تضم بين عشرة الاف الى اثني عشر الف عنصر داعشي، فضلا عن مخيمات تضم اكثر من خمسين الفا من عوائل داعش، هو ما يقلق حاليًا.زيارة الوفد الى سوريا حملت في طياتها جملة ملفات لكنها ركزت وبشكل كبير على ملف حماية الحدود والتعاون بشأن منع نشاط عصابات الإرهابية، وكذلك حماية السجون التي تضمُ عناصر داخل الأراضي السورية، بحسب ما كشف عنه مصدرٌ رفيعٌ ضمن الوفد .وجاءت تلك التصريحات تأكيدا لما تحدث عنه الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، الذي قال أن الوفد الذي يرأسه رئيس جهاز المخابرات، بحث مع السورية الجديدة في دمشق، التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.ومنذ انطلاق شرارة الثورة السورية في اواخر تشرين الثاني الماضي دفع بتعزيزات امنية على طول الحدود واستقدم قطعات اضافية واعلن حالة الاستنفار للتصدي لاي خطر عابر للحدود قد يهدد امنه وسيادته.