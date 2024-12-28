مقتل شخص بإطلاق نار في ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخص بإطلاق نار وسط محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصا قتل في منطقة الحي الصناعي وسط من قبل اشخاص يستقلون دراجة نارية".

وأضاف أنه "لم تعرف اسباب القتل حتى الآن".