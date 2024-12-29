خلال 2024.. حوالي 15 الف "فاسد" في الداخلية وأكثر من 3 الاف ضابط ومنتسب "طردوا" من السلك

وقال المتحدث باسم الوزارة ميري، في مؤتمر صحفي حضرته السومرية، انه " تم تسجيل ١٤٧٩٧ قضية بحق ضباط ومنتسبين، وتم الحكم على ٧١٦٤ ضابط ومنتسب".وأضاف انه "تم طرد 3260 ضابطا ومنتسبا من الخدمة من بينهم 2103 منتسبين، وأحيل 190 اخرين للتقاعد".وفيما يخص المخدرات، اكد تفكيك ٦٦٢ شبكة مخدرات من بينها ٥٧ شبكة دولية، فيما تم اصدار 148 حكما بالاعدام و587 حكما بالمؤبد.