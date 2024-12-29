رئيس أركان الحشد يصل إلى الأنبار ويعقد إجتماعا أمنيا لمناقشة تأمين الحدود

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي والوفد المرافق له وصلوا إلى قيادة عمليات الأنبار في القائم، وكان في استقباله عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح وعدد من القادة الميدانيين.وعقد رئيس الأركان فور وصوله اجتماعا امنيا لمناقشة اخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين الحدود العراقية -السورية، مؤكدا على الالتزام بتوجيهات وتوصيات القائد العام للقوات المسلحة في مسك الحدود ومنع أي خطر قد يهدد امن البلاد، بحسب البيان.وشدد المحمداوي، على ضرورة التعاون مع القوات الأمنية من الجيش والداخلية وحرس الحدود ورفع الجهوزية التامة للقطعات العسكرية وتكثيف المهام لتأمين الشريط الحدودي من أي طارئ محتمل.