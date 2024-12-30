في الكاظمية.. منتسبان بالدفاع ومكافحة الإرهاب يعتديان على ضابط داخلية

وقال للسومرية نيوز، انه "لاسباب غير معروفة، اقدم منتسب بجهاز مكافحة الارهاب ومنتسب بالدفاع على الاعتداء بالسب والشتم على ضابط برتبة مقدم و5 مفوضين منسوبين للداخلية أثناء الواجب ضمن باب المراد في الكاظمية ".وأضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت المتسببين وإيداعهم التوقيف".