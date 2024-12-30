تقرير اماراتي يكشف: "داعش" أراد تفجير مراقد سامراء ليلة سقوط الأسد ودخول العراق

ونقلت صحيفة "العين الإخبارية" الإمارتية، معلومات عن مصادر عسكرية قالت إنهم داخل رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، قولهم ان القوات الأمنية والاستخباراتية تمكنت من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" يهدف إلى إشعال حرب أهلية في البلاد، بالتزامن مع سقوط نظام الأسد في سوريا.وبحسب المصادر العسكرية رفيعة المستوى ـ وفق الصحيفة ـ فإن "السوداني تلقى معلومات استخباراتية مهمة تفيد بوجود مخطط لتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء بمحافظة الدين باستخدام طائرتين مسيرتين كانتا تنطلقان من منطقة العامرية غرب بغداد".وأضافت المصادر أن "قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والاستخبارات داهمت الموقع المحدد في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث عثرت على الطائرتين المسيرتين وقامت باعتقال شاب كان يعتزم إطلاقهما"، موضحة أن "الشاب المعتقل، وهو طالب جامعي في المرحلة الرابعة بإحدى الجامعات الأهلية في العراق، اعترف بعزمه تنفيذ هذا المخطط بعد تلقيه تعليمات مباشرة من تنظيم الإرهابي".وأشارت إلى أن "والد الشاب قُتل خلال الحرب العراقية ضد التنظيم في عام 2014، حيث كان يشغل منصبًا مهمًا في قيادة التنظيم داخل بغداد"، كاشفة أن "المعتقل أكد وجود مخطط متكامل لتنظيم يهدف إلى تفجير المرقدين العسكريين لإشعال فتنة طائفية في العراق، وإجبار القوات العراقية التي توجهت إلى الحدود السورية على الانسحاب إلى داخل المدن. هذه الخطة جرى إعدادها بالتزامن مع انهيار الجيش السوري".ووفقًا للمصادر العسكرية – بحسب الصحيفة - فإن "المخطط كان يسعى لجعل الحدود العراقية السورية مفتوحة لتسهيل دخول الجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم داعش، والسيطرة على مناطق واسعة مع انشغال القوات الأمنية العراقية بالوضع الداخلي في حال تم تنفيذ الهجوم على المرقدين العسكريين".وختمت المصادر قولها بأن "هذه العملية كانت كبيرة، والشاب المعتقل الآن في قبضة السلطات القضائية بانتظار محاكمته"، مشيرة إلى أن "الأوضاع السائدة في البلاد منعت الكشف عن هذه العملية الأمنية الاستخباراتية في وقت سابق"، وفق ما نقلت الصحيفة.