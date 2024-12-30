اقالة زيد حوشي من منصب مدير الاستخبارات العسكرية واحالته للأمرة

وقال في حديث لـ نيوز، إن "أمرا صدر بإعفاء مدير عام العسكرية بالجيش زيد حوشي من منصبه، وإحالته الى الأمرة".وأضاف المصدر، أنه "تم تكليف حسن السيلاوي بديلاً عنه".