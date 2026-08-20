أفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين بـ"مشاجرة عائلية" شرقي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "مشاجرة عائلية لم تعرف اسبابها داخل دار ضمن منطقة الدسيم شرقي العاصمة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت قيام اخ بقتل اخيه وقيام ابن المجنى عليه بقتل عمه"، مشيرا الى أنه "تم القبض على ابن الاخ وضبط بحوزته سلاح نوع رشاشة واعترف بقتل عمه داخل الدار".