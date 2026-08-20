في البصرة.. إصابة شخصين بمشاجرة والشرطة تعتقل أطرافها

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت قوة من مركز شرطة من إلقاء القبض على طرفي مشاجرة وقعت في منطقة الكزيزة، إثر خلاف بين جيران بسبب الأطفال، تطور إلى إطلاق النار بواسطة مسدس".وأسفرت المشاجرة وفق البيان عن "إصابة شخصين، تم نقلهما إلى لتلقي العلاج، وحالتهما الصحية مستقرة".وأضاف البيان أنه "على الفور انتقلت القوة إلى محل الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على طرفي المشاجرة".