الشرطة الاتحادية تنفي وقوع اشتباكات شرقي بغداد

نفت ​قيادة ، وقوع اشتباكات أو إطلاق نار في شرقي .



وجاء في بيان للقيادة، "تنفي بشكل قاطع ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء مزعومة تتحدث عن وقوع اشتباكات وسماع أصوات إطلاق نار في شرقي العاصمة ".

وأكدت القيادة أن "الأوضاع الأمنية في عموم مدينة وبجميع قطاعاتها مستقرة تماماً"، مشيرة الى أن "الحركة طبيعية، فيما تؤدي قطعاتنا الميدانية مهامها الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين بشكل اعتيادي".