في بغداد.. عمليات استباقية تعتقل عشرة متهمين

وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا من خلال الشروع بواجبات البحث والتفتيش للأحياء الصناعية وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة (الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، من القاء القبض على عشرة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف البيان أن " بينهم متهم بالنصب والاحتيال واخرين بالتهديد والسرقة واطراف مشاجرات مسلحة"، الى "ضبط ثماني عجلات غير اصولية أدوات، وذلك ضمن مناطق (كسرة وعطش/الحي الصناعي، حي سومر، حي البساتين، الصدر، حي طارق، بستان سامي، سبع قصور) شرقي العاصمة".