مقتل شخص بمشاجرة وسط النجف

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شخص بمشاجرة وسط .

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وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة وقعت في التربية في حي الامير في محافظة النجف".

وأضاف أن "المشاجرة ادت إلى مقتل احدهم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.