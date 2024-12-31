بالفيديو: منتسب يتعرض لاعتداء يسبب له شللاً نصفياً‎

منتسب يتعرض لاعتداء يسبب له شللا نصفيا اثناء الواجب.. ويطرق ابواب وزارته لكن دون جدوى.

منتسب يتعرض لاعتداء يسبب له شللا نصفيا وعجزا بنسبة خمسة وسبعين بالمئة، بعد ورود نداء بوجود مشاجرة بين طرفين انهالا عليه بالضرب فور وصوله لإنهاء المشكلة.. المنتسب حسين يروي تفاصيل الحادثة في هذا التقرير من .