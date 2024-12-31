اعتقال شخص قام بتسليب مواطن في البصرة

وقالت القيادة في بيان، إنه "تم اعتقال المتهم الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر التواصل الاجتماعي مرتدياً اللون الأسود، أثناء قيامه بتسليب أحد المواطنين وإطلاق عليه في بمنطقة القبلة".

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، حيث تم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، بالإضافة إلى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة".