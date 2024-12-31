العيارات النارية تودي بحياة مواطن جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل عيارات نارية احتفالا بقدوم العام الجديد جنوبي .

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وقال في حديث لـ نيوز، إن "مدنيا قتل نتيجة تعرضه لرصاصة من قبل شخص قام العيارات النارية بالفضاء احتفالا باعياد رأس السنة ضمن منطقة الدورة"، الى أنه "تم القبض على المتسبب".

وفي حادث آخر، قال إنه "تم القبض على ثلاثة اشخاص يطلقون العيارات النارية بالفضاء في مناطق والحرية والغزالية".