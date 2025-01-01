شاب وفتاة.. العثور على جثتين في بغداد

وذكر للسومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في أسفل اليوسفية بالقرب من حي بمنطقة الدورة ببغداد"، الى أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاقات نارية بمنطقة الظهر، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".كما كشف عن "العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالقرب من فندق السدير ضمن منطقة البتاويين"، لافتا الى، أن "جثمان الفتاة يخلو من أي شدة خارجية، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".