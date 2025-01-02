يعمل بصفة ناقل رئيسي.. الإطاحة بأحد عناصر "داعش" في كركوك

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من استخبارات الفرقة الثامنة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب) في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".وأضافت: "والذي يعمل في صفوف تنظيم الارهابي بصفة (ناقل رئيسي) للمفارز الارهابية بمختلف الوسائل ويقوم بنقل مواد غذائية وطبية وتجهيزات عسكرية ومواد متنوعة، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".